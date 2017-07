"Bavariya" 2017/18 mövsümü üçün yeni səfər formalarını açıqlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəst 1998/99 mövsümündə istifadə olunan formanın rənglərinə uyğun dizayn olunub. Bu forma "Adidas" şirkəti tərəfindən hazırlanıb. "Bavariya"nın ev forması mayın sonunda təqdim edilmişdi.

Milli.Az

