Rusiya Avropa Şurasına üzvlük haqqı ödənişini dayandırdı

Rusiya Avropa Şurasına üzvlük haqqı ödənişini dayandırıb.

APA-nın Avropa bürosunun məlumatına görə, Avropa Şurası katibliyinin verdiyi məlumata əsasən, dünən Rusiyanın Xarici işlər naziri Sergey Lavrov Avropa Şurasına Rusiyanın təşkilata ödədiyi illik üzvlük haqqının tam şəkildə kəsilməsi haqqında rəsmi bildiriş göndərib.

Qeyd edək ki, Rusiya Almaniya, Fransa, Türkiyə, İtaliya və Birləşmiş Krallıq Avropa Şurasına ən çox pul köçürən üzv ölkədirlər. Rusiya hər il təşkilata köçürdüyü 32 milyon avro üzvlük haqqı AŞ büdcəsinin 10% təşkil edir.

Avropa Şurasında Rusiyanın təşkilata qarşı belə sərt addım atmasını 2014-cü ildə Rusiyanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı (AŞPA) nümayəndə heyətinə qarşı sanksiyaların qəbul edilməsinə qarşı cavab kimi qiymətləndirirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.