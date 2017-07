21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının qalibi müəyyənləşib.

Publika.az xəbər verir ki, Polşanın Krakov şəhərində təşkil olunmuş həlledici qarşılaşmada Almaniya və İspaniya yığmaları üz-üzə gəlib.

Görüş Bundestimin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0. Yeganə qolu 40-cı dəqiqədə Mitçell-Elii Vayzer vurub.

Bununla da Almaniya millisi tarixində ikinci dəfə Avropa çempionu olub. İlk dəfə bu titul 2009-cu ildə qazanılıb.

