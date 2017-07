Türkiyənin Diyarbəkir vilayətinin Lice rayonunda hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) yerli rəhbərinin köməkçisi Orxan Mercan yaşadığı evin qarşısında güllələnib.

APA-nın “Milliyet”-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, O.Mercan xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib.

Hücumun PKK tərəfindən törədildiyi ehtimal olunur. İnsidentin ardından hadisə yerinə çox sayda polis cəlb edilib. Terrorçuların tutulması üçün bölgədə geniş əməliyyat aparılır.

