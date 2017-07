Astarada intihar hadisəsi olub.

APA-nın cənub bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə Astara şəhəri, Nizami küçəsində qeydə alınıb.

Şəhər sakini, 1958-ci il təvəllüdlü Məmmədov İsrafil Abdulla oğlu yaşadığı evdə özünə kəsici alətlə çoxsaylı xəsarət yetirib. Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılan İ.Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

