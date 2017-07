Əvvəl geyinib sonra yeyilən bikinilər - "Pizza-kini" - FOTO/VİDEO

Amerikanın "Villa Italian Kitchen" pizza mağazalarında 1946-cı il iyun ayının 5-də rəqqasə Mişel Bernardın Parisdə ilk bikini nümayişinin şərəfinə maraqlı layihə keçirilir.

Publika.az xəbər verir ki, şirkət əslən Nyu-Yorklu dizayner Cessi Birden ilə əməkdaşlıq edərək xanımlar üçün nəzərdə tutulan yeyinti məhsullarından ibarət "pizza-kini" adlı çimərlik geyimi istehsal edir.

Geyimləri zövqə və ölçüyə görə mosarella pendiri, tomat sousu və pepperonnidən hazırlayırlar. Alıcılar yeyilə bilən bikiniləri zövqə görə seçə bilərlər.

"Pizza kini"lərin dəyəri 10 min dollar təşkil edir. Çimərlik geyimlərini sifariş etmək üçün şirkətin Feysbuk hesabına müraciət etmək lazımdır.

Müxtəlif yeyinti məhsulları ilə dünyaca məşhur musiqiçilərin portretlərini hazırlayan dizayner Cessi Birden bu layihə ilə adını ən yaxşıların sırasına yazdıracaq.

2016-cı ildə dünyada ilk dəfə İngiltərədə yeyilə bilən gəlinlik hazırlayan Cessi "Honda", "The Gap", "McDonald's" və "American Express" kimi məşhur şirkətlərlə yaxından əməkdaşlıq edir.

Könül Cəfərli

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.