Bakı. 1 iyul. REPORT.AZ/ Mərkəzi Çində leysan yağışları nəticəsində əmələ gələn daşqınlar səbəbindən 260 mindən çox insan təxliyyə edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.

Syantszyan və Szıntsyan çaylarında suyun səviyyəsi qalxaraq yolların su altında qalmasına gətirib çıxarıb və elektrik təchizatı obyektlərinə ziyan vurub.

Xilasedicilər və hərbçilər təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına cəlb olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.