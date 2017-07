Yer kürəsinə daha bir təhlükə yaxınlaşır - FOTO

Enke kometası böyük sürətlə yer kürəsinə yaxınlaşır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, sürətlə Yerə doğru hərəkət edən kometa 2022-ci ildə planetlə toqquşacaq.

Publika.az xəbər verir ki, mütəxəssislər 1908-ci ildə Yer kürəsinə düşmüş kometa qəlpələrinin Tunqusska çayı ərazisində nəhəng partlayışa səbəb olduğunu xatırladıb. Partlayışın gücünü hidrogen bomba zərbəsinin gücü ilə müqayisə edən alimlər vəziyyətin ciddiyyətini izah etməyə çalışıblar.

Diametri təxminən 5 kilometr olan Enke kometası reaktiv nüvə maddəsinin gücü ilə sürətli hərəkət edir.

Astronomların məlumatlarına əsasən, Enke kometi 3 ildən bir Yerin ətrafından uçur.

Könül Cəfərli

