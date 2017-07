İyunun 30-da Rusiyanın Moskva regionunda baş verən qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 4 nəfərə çatıb.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki,daha bir nəfərin meyiti Moskva çayının Marçuqi kəndi sahilində aşkar edilib.

Kişinin həmin ərazidə balıq tutmaqla məşğul olduğu ehtimal olunur.

Bundan əvvəl üç nəfərin öldüyü, onlarla insanın xəstəxanaya yerləşdirildiyi məlumat verilmişdi.

