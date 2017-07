Maykl Ceksonun atası qəzaya düşdü - FOTO

Mərhum Maykl Ceksonun atası, musiqi meneceri Co Cekson Las-Veqasda yol qəzasına düşdükdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki,qəza onun içərisində olduğu və sərnişin oturacağında əyləşdiyi maşına başqa bir avtomobilin çırpılması nəticəsində baş verib.

Agentliyin məlumatına görə, qəzadan sonra Cekson sinəsində ağrıların olmasından şikayətlənib. Bir müddət sonra o hər şeyin qaydasında olduğunu və xəsarət almadığını bildirib.

