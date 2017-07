Windows 10-da süni intellekt olacaq

"Microsoft" şirkəti cari ilin payızına planlaşdırılmış növbəti "Windows 10 (Fall Creators Update" yeniləməsi ilə süni intellektin tətbiqinə əsaslanan "ağıllı" antivirus müdafiəsini aktivləşdirəcək.

Milli.Az ICTnews-a istinadən bildirir ki, yeni alqoritmlər "Windows 10" sisteminə əvvəllər heç yerdə rast gəlinməmiş zərərverici kodu dərhal tapmağa kömək edəcək. "Engadget" nəşri yazır ki, "Windows Defender Advanced Threat Protection" zərərverici kodun simptomlarını tanımağı və erkən mərhələdə onun qarşısını almağı öyrənəcək.

"Windows"un korporativ xidmətlər üzrə direktoru Rob Leffertsin sözlərinə görə, "Windows 10" sistemi zərərverici proqramın əlamətlərini aşkar etdiyi halda onu karantinə ("Microsoft"un bulud saxlancına) yerləşdirə biləcək. Antivirusun yeni funksiyaları ilk öncə yalnız şirkətin biznes müştərilərinə əlçatan olacaq, amma sonralar adi istifadəçilər üçün aktivləşdiriləcək.

Milli.Az

