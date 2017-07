ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yüngülmotorlu təyyarə avtomobil yoluna düşüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, insident nəticəsində təyyaradə olan 2 nəfər xəsarət alıblar.

Məlumata əsasən, hazırda yolun bir hissəsi bağlanıb və hadisə yerində xilasetmə xidmətinin əməkdaşları işləyir.

Milli.Az

