Abşeronda maşın aşdı, yaralanan var - FOTO

Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, H.Əliyev küçəsindəki yol ayrıcında geriyə dönmək istəyən "QAZ-3110" markalı avtomobil "Chevrolet"lə toqquşub.

Zərbənin gücündən "QAZ-3110" aşıb. Onun içərisində olan 1969-cü il təvəllüdlü Babayev Amil Cəmil oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hər iki avtomobil deformasiyaya uğrayıb.

Hadisə yerinə Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları cəlb edilib. İlkin ehtimala görə, qəzaya "Chevrolet" markalı avtomobilin yüksək sürətlə hərəkət etməsi səbəb olub.

Baş vermiş qəza ilə bağlı Abşeron Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

Milli.Az

