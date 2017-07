Bakının Xəzər rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

"Report"un xəbərinə görə, Şağan qəsəbəsindəki evlərində nəzarətsiz qalan 2012-ci il təvəllüdlü Cəbiyev Murad İlqar oğlu eyvandan yerə yıxılıb.

O, ağır xəsarət alaraq 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarında araşdırma aparılır.

