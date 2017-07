Ötən gün Suraxanı rayonunda dənizdə çimərkən batmış 2 nəfərdən biri olan gəncin kimliyi bilinib.

Milli.Az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, meyiti sudan çıxarılan gənc 1996-cı il təvəllüdlü Rəhimov Hüseyn Fərhad oğludur. Onun cəsədi dünən saat 18:04-də batdığı yerdən 100-150 metr aralıdan KGN və SXDX-nın dalğıc-xilasediciləri tərəfindən tapılaraq sudan çıxarılıb.



Hüseynlə birgə boğulan qızın cəsədinin axtarışı isə davam etdirilir.

Milli.Az

