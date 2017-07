Bakı-Qazax magistralında iki avtomobil toqquşdu, yaralı var

Bakı-Qazax magistralında 1 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə yolun Tovuz rayonu Düz Qırıqlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. "Opel" markalı avtomobilin digər maşınla toqquşması nəticəsində kənd sakini 1994-cı il təvəllüdlü Azər Məmmədov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib.

Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində araşdırma aparılır.

Milli.Az

