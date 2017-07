İtlərinə toy etdilər: "gəlin"ə brilyant xalta taxıldı - VİDEO - FOTO

Bob və Debbi Klarkllar köməkləri Co və Haniyə toy ediblər.

Çihuahua cinsindən olan bu itlərin toyuna 6500 dollar xərclənib.

Milli.Az Daily Mail-ə istinadən bildirir ki, toyda "gəlin" Haninin boynunda brilyant qaşlarla bəzədilmiş xalta da vardı.

70 yaşlı sabiq poker çempionu Bobbi Klark və "Bizzykidz" model agentliyinin sahibəsi, 52 yaşlı Debbi Klarkın 13 iti var. Onların İngiltərənin Kent qraflığındakı malikanəsində 4 çihuahua, 3 Çin tüklü köpəyi, 2 doberman, 3 çi-çi və 1 miniatür Çin köpəyi yaşayırlar.

Milyonçu ər-arvadın sözlərinə görə, toyda onların 11 köpəyi, habelə dəvət edilkrəi 60 qonaq vardı.

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.