“Zirə” daha bir futbolçunu heyətinə qatıb.

Fanat.Az xəbər verir ki, gənc futbolçu Yusif Nəbiyev “qartallar”ın sıralarına qoşulub. Müdafiəçi müqavilə ilə məxsus olduğu “Qəbələ”dən bir illik icarəyə götürülüb.

Yusif Nəbiyev ötən mövsüm icarə əsasında “Sumqayıt”ın formasını geyib. 19 yaşlı futbolçu 18 Premyer Liqa matçında 3 qol vurub.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.