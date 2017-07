Canlı yayım zamanı mirvari tapan şəxs milyoner oldu - VİDEO

Çində "İnciçi qardaş" (Pearl Bro) adıyla tanınan Xinda Zhan canlı yayım zamanı gölməçədən mirvari çıxarıb sataraq milyoner olub.

Milli.Az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı Xinda anasıyla birlikdə şirin su hövzəsindən mirvari toplayıb canlı yayım vasitəsi ilə müştərilərə satırlar.

Xinda Çində sosial şəbəkələr vasitəsi ilə canlı yayım imkanından istifadə edərək satış edən on minlərlə adamdan biridir. Bu sektorun dəyəri isə 3 milyard dolları keçir.

