Türkiyədə Çerkezköy rayonunda dördüncü mərtəbədən düşən uşaq həyatını itirib.

Publika.az xəbər verir ki, eyvanda oynayan əslən azərbaycanlı olan ailənin 2 yaşlı oğlu Əli Cəfərov eyvandan yıxılıb.

Dövlət xəstəxanasına yerləşdirilən uşaq həyatını itirib.

Könül Cəfərli

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.