"İnter" - "Mladost" görüşünün hakimləri bəllidi

"İnter" - "Mladost" oyununu idarə edəcək hakimlərin kimliyi bəllidi. Fanat.Az xəbər verir ki, “Dalğa Arena”da baş tutacaq matç ukraynalı ədalət təmsilçilərinə həvalə olunub.

Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində iyulun 6-da saat 21:00-da reallaşacaq duelin baş hakimi Nikolay Balakin olacaq. Ona həmyerliləri - Vladimir Volodin və Aleksandr Korniyko köməklik edəcəklər. Dördüncü hakim isə Anatoli Jabçenko olacaq.



Qeyd edək ki, "İnter" ilk görüşdə 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

Fanat.Az

