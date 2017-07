Bakıda saxta pul satan ata-oğul saxlanılıb.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) saytına istinadən xəbər verir ki, iyunun 30-da Xətai rayonu ərazisində yerləşən marketlərdən birində Bakı şəhər sakinləri Səməd Novruzov və oğlu Nəbi alış-veriş etdikdən sonra xəzinadara 100 manatlıq saxta əsginas verdikləri üçün Xətai Rayon Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq 34-cü Pölis Bölməsinə təhvil veriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

