Ekvadorun Sakit okean sahillərində 6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az salamnews-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.

Yerli vaxtla saat 22:29-da baş verən zəlzələnin episentri yerin 6 km dərinliyində yerləşib.

Yeraltı təkanlar nəticəsində insan tələfatı və dağıntı qeydə alınmayıb.

