Rusiyada aviareyslər təxirə salındı

Rusiyanın paytaxtında güclü külək və intensiz leysan yağışları hava limanlarında reyslərin qrafikində dəyişikliklərə səbəb olub.

Publika.az "RİA Novosti" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, kəskin hava şəraitinə görə paytaxtın hava limanlarında 300-dən çox aviareys təxirə salınıb.

Rusiyanın Domodedovo aeroportunda 53, Şeremetyevoda 284, Vnukovoda isə 11 aviareys təxirə salınıb.

Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosu Moskvada kəskin və qeyri-sabit hava şəraitinin iyul ayının ilk həftəsinə qədər davam edəcəyini bildirib.

Könül Cəfərli

