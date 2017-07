Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə İbrahim Əsgər oğlu Mehdiyev Bakı şəhəri Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.