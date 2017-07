ABŞ-ın Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Hizer Nauert mətbuata dəyəri 1,4 mlrd. olan 7 müqavilə haqqında məlumat verib.

Publika.az xəbər verir ki, nümayəndənin sözlərinə görə, ABŞ artıq 14 ildən çoxdur ki Tayvana dəstək verir:

"Amma onu da qeyd etməliyəm ki, bizim “vahid Çin” siyasətimiz dəyişməz olaraq qalır"

Könül Cəfərli

