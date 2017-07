"Sovetski"də paytaxt sakinlərinin rahatlığı üşün yeniliklər - FOTO

Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) "Sovetski" ərazisində salınan yollarda hərəkətin təşkili istiqamətində işləri davam etdirir.

Agentlikdən Milli.Az-a verilən məlumata görə, bu çərçivədə yeni salınan yollarda müəyyənləşdirilən 18 ədəd eynisəviyyəli piyada keçidlərinin hər birində pandusların düzəldilməsinə başlanılıb.

Fiziki imkanları məhdud və uşaq arabası ilə olan şəxslərin rahat hərəkət etməsinə imkan verəcək panduslar BNA-nın təşəbbüsü ilə müasir formada dizayn edilib. Panduslarla yanaşı, işıqforla nizamlanan piyada keçidlərində piyadaların yolun hərəkət hissəsində diqqətli olmaları üçün yerə xəbərdaredici məlumatlar yazılacaq. Analoji pandusların düzəldilməsi və xəbərdaredici məlumatların yazılması yaxın vaxtlarda paytaxtın digər yollarında da təmin ediləcək. BNA bununla bağlı xüsusi layihə hazırlayıb.

Onu da qeyd edək ki, BNA-nın təqdim etdiyi layihəyə uyğun olaraq ləvğ edilən "Statistika dairəsi"ndə və dəyişikliklər həyata keçirilən Füzuli meydanında nəqliyyatın hərəkətini tənzimləyəcək svetoforların yeri artıq müəyyənləşdirilib. Hazırda ərazidə müvafiq tikinti quraşdırma işləri aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.