Türkiyənin Esentepe bölgəsində 6 yaşlı Əbdürrəhman Yusif velosipedlə gedərkən tarazlığını itirərək yola yıxılıb.

Publika.az xəbər verir ki, yoldan keçən yük maşının sürücüsü uşağı son anda görsə də, qəzadan yayına bilməyib. Təkərlərin altında qalan iri həcmli daş yük maşınının uşağı əzməsinə mane olub və uşaq ölümdən son anda xilas olub.

Həmin dəhşətli fotoları təqdim edirik:

Könül Cəfərli

