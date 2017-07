Ən çox borcu olan klub açıqlandı - SİYAHI

UEFA Avropada ən çox borcu olan klubların adlarını açıqlayıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 20 klubun yer aldığı siyahıda dünya nəhəngləri "Barselona", "Real" və "Bavariya"nın adı yoxdur.

İllik gəliri ən çox olan "Mançester Yunayted" borc siyahısına da başçılıq edir.

1. "Mançester Yunayted" - 536 milyon avro

2. "Benfika" - 336 milyon

3. "İnter" - 306 milyon

4. "Valensiya" - 285 milyon

5. "Queens Park Rangers" - 279 milyon

6. "Milan" - 249 milyon

7. MOİK (Moskva) - 224 milyon

8. "Qalatasaray" - 222 milyon

9. "Yuventus" - 209 milyon

10-11. "Roma" - 208 milyon

10-11. "Sunderland" - 208 milyon

12. PSG - 186 milyon

13. "Fenerbahçe" - 166 milyon

14-15. "Dinamo" (Moskva) - 164 milyon

14-15. "Atletico" - 164 milyon

16. "Liverpool" - 163 milyon

17. "Lyon" - 159 milyon

18. "Monako" - 148 milyon

19. "Koepenhavn" - 138 milyon

20. "Şalke" - 137 milyon

Milli.Az

