Ən çox borcu olan klub açıqlandı - SİYAHI

UEFA Avropada ən çox borcu olan klubların adlarını açıqlayıb.
Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 20 klubun yer aldığı siyahıda dünya nəhəngləri "Barselona", "Real" və "Bavariya"nın adı yoxdur.
İllik gəliri ən çox olan "Mançester Yunayted" borc siyahısına da başçılıq edir.
1. "Mançester Yunayted" - 536 milyon avro
2. "Benfika" - 336 milyon
3. "İnter" - 306 milyon
4. "Valensiya" - 285 milyon
5. "Queens Park Rangers" - 279 milyon
6. "Milan" - 249 milyon
7. MOİK (Moskva) - 224 milyon
8. "Qalatasaray" - 222 milyon
9. "Yuventus" - 209 milyon
10-11. "Roma" - 208 milyon
10-11. "Sunderland" - 208 milyon
12. PSG - 186 milyon
13. "Fenerbahçe" - 166 milyon
14-15. "Dinamo" (Moskva) - 164 milyon
14-15. "Atletico" - 164 milyon
16. "Liverpool" - 163 milyon
17. "Lyon" - 159 milyon
18. "Monako" - 148 milyon
19. "Koepenhavn" - 138 milyon
20. "Şalke" - 137 milyon
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