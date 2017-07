Almaniyada “Yaddan çıxmaz Qarabag” kitabının təqdimatı olub

Bakı. 1 iyul. REPORT.AZ/ Almaniyanın paytaxtı Berlində şəhərində “Yaddan çıxmaz Qarabag” kitabının təqdimatı olub.

"Report"un xəbərinə görə, kitabda 22 nəfər uşaq və yeniyetmənin “Qarabagı necə xatırlayırsınız?” sualına verdiyi cavablar yer alıb.

Kitab 4 dilə-türk, ingilis, alman və rus dillərinə tərcümə olunub.

Azərbaycan Maarifçi Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ruhiyyə Aslanova çıxışında deyib ki, kitabda uşaqların dili ilə onların öz vətənləri haqqında eşitdikləri, öyrəndikləri fikirlər yer alıb: "Bu fikirlər, saf, təmiz, anlaşılan olduğu qədər də təsirlidir. Uşaqlar öz vətənlərini görmək istəyirlər. Görəcəklərinə də inanırlar.”

Kitabın müəllifi Günay Malikqızı müsahiblərinin kiçik yaşlarına baxmayaraq, onun suallarına cəsarətlə cavab verdiklərini xüsusilə vurğulayıb: "Onların heç vaxt görmədikləri kəndləri haqda kiçik detallarla danışmaları məni çox sevindirdi. Uşaqlar, el-obalarına sahib çıxacaqlarını gizlətmirdilər. Onların sonsuz inamı, məni də ruhlandırdı".

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Almaniyann Hamburq şəhərində kitabın təqdimatı olub. Növbəti təqdimat mərasimi isə Nyurenberq şəhərində keçiriləcək.



