Rusiyada geylərə pulsuz təyyarə bileti verilir

Rusiyada telekanallardan biri homoseksuallara maraqlı təklif edib.

Publika.az xəbər verir ki, “Tsarqrad TV”-nin yayımladığı videoda qayıtmamaq şərtilə geylərə xaricə təyyarə bileti uğrunda yarışmağı təklif edib.

Kanalın bəyanatında qeyd olunub: "Bu yaxınlarda, ABŞ-ın ən liberal ştatı Kaliforniya rusiyalı pozğunlara yaşıl kart verəcəyini deyib. Biz, səmimiyyətlə emiqrasiya etmək istəyən və sodomit və ya digər formada pozğunluğu olan hər kəsə bir istiqamətdə təyyarə bileti verməyə hazırıq. Biz həqiqətən də sizin günahlarınızı açıq şəkildə işləyə biləcəyiniz yerə köçməyinizi istəyirik".

“Tsarqrad TV” tez-tez Qərb ölkələrini mənəviyyatsız olmaqla tənqid edir.

Amin

