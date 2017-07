Bakının "Neftçi” klubu daha bir transferi rəsmiləşdirib.

Metbuat.az-ın klubun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi Elnur Cəfərovla müqavilə bağlayıb.

20 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə anlaşmanın müddəti 1 ildir.

Qeyd edək ki, Cəfərov 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvüdü. Onun son klubu Xorvatiyanın aşağı liqa təmsilçisi "Duqopolye" olub.

