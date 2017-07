Ötən il avqustun 18-də Türkiyədə qətlə yetirilən kriminal avtoritet Rövşən Lənkəranskinin heykəli qoyulub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Lənkəranskinin məzarı ətrafında son tamamlama işləri aparılır və abidənin mərhumun il mərasimi üçün açılacağı gözlənilir.

Lənkəranskinin polkovnik qardaşı Namiq Canıyev bir müddət öncə mətbuata açıqlamasında qəbirüstü abidənin Bakıda hazırlandığını bildirmişdi.

Milli.Az

