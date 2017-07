Türkiyənin özündənrazılığı ilə seçilən, söyüşlərlə gündəmə gələn tanınmış müğənnisi İrem Derici son paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Milli.Az "Haberler"ə istinadla bildirir ki, 25 kiloya qədər arıqlayıb 45 kiloya düşən müğənni istidən qəribə hərəkətlər edib. O, soyuducuya girib və çəkilən şəklini sosial şəbəkədə yayıb.

Milli.Az

