ABŞ-ın Corciya ştatında qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, polis sürət həddini aşan sürücünün avtomobilini saxlayanda gözlərinə inanmayıb.

Adı açıqlanmayan sürücünün avtomobilində insan böyüklüyündə yadplanetlinin maketi olub. Polis, sürücünün niyə yanında yadplanetli maketi daşıdığı barədə məlumat verməyib.

Sübhan / METBUAT.az

