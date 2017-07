ABŞ-ın Arkanzas ştatında gecə klubunda atışma baş verib.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, “Foks Nyus”telekanalı polisə istinadən ən azı 17 nəfərin yaralandığını bildirib.

Onlardan birinin vəziyyəti kritikdir. KİV-in məlumatına görə, zərərçəkənlərdən ən kiçiyinin 16 yaşı var.

Polis terror versiyasını istisna edir.

