İstanbul gecələrindən tanınan iş adamı Murad Özvardarla jurnalist Hande Fırat nişanlanıb.

Axşam.az-ın Türkiyə mediasına istinadən məlumatına görə, bu xəbər hər kəsi təəccübləndirib. Cütlüyün nişan mərasimi Bodrumda ailə arasında keçirilib.



Qeyd edək ki, Hande Fırat "Hürriyet" qəzetinin tanınmış müxbiridir.

Milli.Az

