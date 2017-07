Türk fiziklərdən yenilik: Badımcan və turpdan günəş batareyası düzəltdilər

Türkiyənin Nəcməddin Ərbakan Universitetində aparılan tədqiqatlar sayəsində turp, badımcan, albalı və kələmdən əldə edilən kimyəvi boyalardan istifadə edilərək günəş enerjsini elektrik axınına çevirən fotovoltayik panel düzəldilib.

Publika.az xəbər verir ki, universitetin fizika müəllimi dr. Oğuz Doğan verdiyi açıqlamada qida məhsullarının elektrik istehsalında payının artdığını bildirib:

“Günəş enerjisi panellərində daha çox silisium və qraf dediyimiz maddələr istifadə edilərək elektrik istehsal edilir. Ancaq bunun üçün böyük xərc tələb olunur. Biz isə öz işlərimizdə silisium və qraf yerinə tərəvəz və meyvələrdən əldə etdiyimiz boya hüceyrələrindən istifadə etdik və bununla elektrik istehsal etməyi bacardıq.

Qidalardan əldə etdiyimiz boyalı hüceyrələri lay-lay böyütmək üsulu ilə incə bir formaya çevirdik. Bununla da günəş işıqlarına məruz qaldıqları zaman üzərilərinə düşən işıqdan elektrik istehsal olunur.”

Oğuz Doğan rəngli meyvə və tərəvəzlərdən əldə edilən hüceyrələrin fotovoltayik panelin içinə yerləşdirilməsi ilə əldə edilən yarıkeçirici məhsulun potensial avantajı olmadığını, lakin digər yarımkeçiricilərlə müqayisədə daha ucuz başa gəldiyini də qeyd edib.

Zümrüd

