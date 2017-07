Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bəhreyn kralı ilə telefonla danışıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu haqda Rusiya prezidentinin mətbuat xidməti xəbər verir.

Danışıq zaman ölkə lidərləri Qətər ətrafında olan vəziyyətin Yaxın Şərqdəki işlərin gedişatına təsiri müzakirə olunub.

Milli.Az

