ABŞ-ın Arkanzas ştatındakı gecə klubunda baş verən atışma nəticəsində azı 17 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Litl-Rok şəhərində yerləşən “Power Lounge” gecə klubunda baş verib. Yaralanan şəxslərdən birinin vəziyyəti ağırdır.

İlkin məlumata görə, polis insidentin münaqişə zəminində baş verdiyini və terrorla əlaqəli olmadığını bildirir.

