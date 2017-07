256 yaşlı kişi ölməzdən əvvəl sirri açıqladı

Yer kürəsinin ən uzunömürlü insanı Li Sinyun olub. O dünyanın ən uzunömürlü insanı kimi rekorda imza atıb. Li Sinyun dünyada ən çox yaşanyan insan olub. Onun bu qədər yaşaması alimləri və jurnalistləri illərlə düşündürüb.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, Nyu York Times qəzetinin 1930-cu ildəki buraxılışında Çin İmteratorlıuğunun Quruluş ildönümündə 1827 ildə Li Sinyunu 150 illiyi münasibətilə təbrik etmişdir.1877 - ci ildə isə onu 200 yaşı bitməsi barədə qəzedə məqalə yazılmışdır.

1828-ci ildə Nyu York Times qəzeti Li Sinyunun qonşuluğunda yaşayan qocaların uşaq yaşlarından danışarkən bu qocanın necə yaşlı adam olduğu barədə söhbətlərini yazmışdır.

Li Sinyun müalicəvi otların satışı il məşğul olan adam olub. O 10 il ömrü uzatmaq üçün lazım olan bitkilərin orqanizmə təsiri barədə araşdırmalar aparmışdır. O bitki dəmləmələri ilə dietalar saxlamış və Çində bitkilərin ən yaxı bilicisi kimi tanınmışdır. Li Sinyun 23 dəfə evlənmiş və 200 dəfə ata olmuşdur. O 10 il müddətində Hansu, Şansi, Tibet, Anname, Siam və Mancuriya bitkilərinin insan orqanizminə təsirini araşdırmışdır. Li Sinyun fəaliyytə başladığı ilk 100 ili bitliklərin öyrənilməsinə və dərman vasitəsi kimi satılmasına həsr eləmişdir. Li Sinyun ən çox linçji, qodji giləmeyvəsi, yabanı jenşen, xi şu vu və qotu kolanın satışı il məşğul olmuşdur. Li Sinyun ölənə yaxın özünün yuxarıda adları çəkilən bitkilərlə dieta saxladığını etiraf etmişdir. Onun şagirdlərindən birinin sözlərinə görə Li bu bitkilərlə dieta saxlayan və 300 il yaşayan kişi ilə rastlaşıb. Bu adları çəkilən bitkilərin sirrini isə həmin adam ona verib. Ölümünə az qalmın o ətrafındakılara bu sözləri deyib:

" Mən bacardığım hər şeyi bu dünyada elədim, inidi isə evimə gedirəm."

Yuxarıda adları çəkilən bitkilərin uzun ömür yaşamağın sirri ola biləcəyini tibb elmi indi də araşdırır. Amma düşünəndə ki, biz uzun ömür yaşamaq üçün müxtəlif dərman preparatlarından istifadə edirik, o zaman bitkiləri də faydalı ola biləcəyi insanı düşünməyə vadar edir. Bir gün Lidən uzun ömür sürmək üçün nə etmək lazım gəldiyini soruşurlar. O, belə cavab verir:

" Ürəyinizi sakit saxlayın, qurbağa kimi oturun (bardaş quraraq), göyərçin kimi şax gəzin və evini qoruyan it kimi yatın." Li uzun ömür sürmək üçün nəfəs alıb-vermə məşqlərinin də faydalı olduğunu qeyd edib.

