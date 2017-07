Ulduzları bu simada görmüşdünüz? - FOTO

"Onların mimikaları, az qala üz əzələlərinin durumu artıq rutinə dönüb. Bəs siz ulduzları bu simada görmühdünüz?"

Məşhur britaniyalı fotoqraf Endi Qotts dünya kinematoqrafının və şou-biznesinin ən məşhur ulduzları arasında yer alan 30 nəfərin fotoportretindən ibarət seriya yaradıb.

Milli.Az bildirir ki, seriyada məşhurlar qeyri-adi jestlərlə əks olunublar.

Məsələn, 53 yaşlı Bred Pitt ovurdlarını şişirib, dil çıxarıb.

56 yaşlı Corc Kluni isə gözlərini çəpləşdirib.

