ABŞ-ın atom təyyarədaşıyanı İsrail sahillərinə gəldi

ABŞ Hərbi-Dəniz Qüvvələrinin “Corc Buş” təyyarədaşıyanı İsrail sahillərinə gəlib.

Publika.az “Röyters” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, yəhudi dövlətinin ərazi sularına son 17 ildə gələn ilk belə tipli Amerika hərbi gəmisidir.

Təyyarədaşıyan Hayfa şəhərində lövbər atıb və burada dörd gün qalacaq. İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri Aviqdor Libermanın gəmini ziyarət edəcəyi gözlənilir.

Atom təyyarədaşıyanı artıq iki ildir İŞİD terror təşkilatına qarşı əməliyyatlarda iştirak edir. Gəminin göyərtəsində 5,7 mindən çox insan, həmçinin onlarla təyyarə və vertolyot var.

