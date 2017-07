Artıq heç kəs iynədən qorxmayacaq

Alimlər dəriyə asan təmas edən və mikroskopik iynələri ilə peyvənd olmağı asanlaşdıran bir lent hazırlayıblar.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, iynədən qorxan insanlar nəzərə alınmaqla hazırlanan lent sayəsində insanlar asanlıqla peyvənd ala bilərlər.



Araşdırma qrupunda iştirak edən professor doktor Mark Prausnitz belə danışıb: "Mikroskopik iynələri olan lentlər heç bir ağrı vermədən dəri üzərində kiçik dəliklər açıb peyvəndin bədənə keçməsini təmin edir".



Orta hesabla 100 könüllü üzərində sınanan lent, təhlükəsizlik sınaqlarını da keçib. Tədqiqatçılar lentin digər peyvəndlər üçün də istifadə edilməsi üçün lazım olan işləri davam etdirir.

