ADNSU-da keçmiş məzunlarla görüş keçirilib

Bakı. 1 iyul. REPORT.AZ/ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində (ADNSU) universitetin keçmiş məzunları ilə görüş keçirilib.

ADNSU-dan "Report"a verilən xəbərə görə, tədbirdə dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri, millət vəkilləri, keçmiş məzunlar və media nümayəndələri iştirak edib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan M.Babanlı qonaqları salamlayaraq 2016/2017-ci tədris ilinin nəticələri ilə bağlı geniş hesabatla çıxış edib. Rektor ADNSU-da tələbələrin tədris göstəriciləri, Fransa-Azərbaycan Universitetində təhsil alan gənclərin imtahan nəticələri, elm mərkəzi, elektron universitet, beynəlxalq əməkdaşlıq, universitetdə il ərzində keçirilən tədbirlər, şirkətlərlə əməkdaşlıq, Məzun-Karyera Sərgisi, İctimaiyyətlə Əlaqələr departamentinin gördüyü işlər, “Oil and İndustry” jurnalı və həyata keçirilən digər islahatlarla bağlı hesabatı qonaqların diqqətinə çatdırıb.

Ötən illə müqayisədə bu il həm bakalavr, həm də magistartura səviyyəsində qəbulun daha yüksək olduğunu qeyd edən rektor M.Babanlı həmin tələbələrin tədris göstəricilərinin və imtahan qiymətlərinin də yüksək olduğunu vurğulayıb. Rektor Univeristetdə aparılan islahatların və şəffaf təhsil mühitinin formalaşmasının gənclərə geniş imkanlar yaratdığını bildirib.

Rektor həmçinin universitetdə Startap məktəbinin gördüyü işlərdən və layihələrdən danışıb. Daha sonra Startap və innovativ ideyaların təqdimatı olub. ADNSU tələbələri multivizor, ağıllı klaviatura, interaktiv lövhə, ağıllı çanta və digər startap layihələri ilə qonaqları əyanİ şəkildə tanış ediblər.

Tədbir universitetin həyətində təşkil olunmuş konsert proqramı ilə davam etdirilib.





















