Diş ağrısını azaldan 3 ÇOX SADƏ VASİTƏ

Diş ağrısı bizi bir çox hallarda ən uyğun olmayan vaxtda yaxalayır - gecə vaxtı, istirahətdə, şəhərdən uzaq olan yerdə və s.

Milli.Az saglamheyat.com-a istinadən bildirir ki, bu halda ağrını azaltmaq üçün bu kimi əlçatan vasitələrdən istifadə edə bilərsiniz.

1. Diş məcunu. Ən sadə və effektli vasitələrdən biridir. Dişlərinizi sadəcə yaxşı fırçalayın.

2. Duzlu su. 1 stəkan ilıq suda 1 ç.q. duzu əridin və bu su ilə dişinizi yaxşı qarqara edin. Duz həm ödemi, həm də iltihabı azaldır.

3. Çobanyastığı, sürvə (adaçayı), kalendula dəmləməsi. Otlardan birini istifadə edin. Bu otlar çox güclü təbii antiseptiklərdir. 1 x.q. ot 1 stəkan qaynar suda 30 dəqiqə ərzində dəmləyin, yaxşı süzün, dəmləmə ilə qarqara edin.

Diqqət! Hətta diş ağrısı tam keçsə belə vaxt tapan kimi mütləq stomatoloqa müraciət edin.

