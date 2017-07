"Keyxanım" təxəllüsü ilə tanınan aktrisa Ülviyyə Əliyeva görünüşünü dəyişib

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa "Xəzər Maqazin"in "Dəyişim" rubrikasının qonağı olub. Saçları boyanıb, kəsim edilən Ülviyyə yeni görünüşündən olduqca razı qaldığını və dincəldiyini bildirib.

Milli.Az

