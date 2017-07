İngiltərədə dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 25 yaşlı Stimpson adlı gənc 23 yaşlı sevgilisi Molli adlı qızın boğazını kəsərək qətlə yetirib. Hadisə avtomobildə baş verib. Bildirilir ki, xanım dayanacaqda avtomobilinə əyləşəndən sonra oğlan ona hücum edib.

Şahidlər qızın bağıraraq kömək istədiyini deyir. Cütlüyün ötən il feysbukda tanış olduğu qeyd olunub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.