Bir dəfə Üveys Qəranidən soruşdular: "Özünü necə hiss edirsən?"

Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, Abid cavab verdi: "Səhər yuxudan oyanıb axşam sağ olacağını bilməyən kimi"

Sual verən etiraz etdi: "Amma bütün insanlar elə bu vəziyyətdədirlər!"

Üveys dedi: "Bəli, elədir, amma onlardan hansı bunu hiss edir?"

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.