Müğənni Ferhat Göçer birlikdə yaşadığı Ömür Gediklə tətilə çıxıb.



Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük tətil məkanı kimi Bodrumu seçib. Dənizə girən Ferhatla Ömür daha sonra dincələrək istirahətlərini davam etdiriblər.

Qeyd edək ki, Ferhat Göçer aparıcı Ömür Gediklə vətəndaş nikahında yaşayır.

